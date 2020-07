Mujer se reencuentra con su gato que se perdió hace 12 años en una mudanza [FOTO]

Conmovedor reencuentro. Una mujer residente del municipio de West Yorkshire, en Inglaterra, que extravió a su gato hace doce años, había perdido toda esperanza de volverlo a ver. Sin embargo, contra todo pronóstico, logró encontrarlo después de todo ese tiempo, protagonizando una emotiva reunión, que se hizo viral en las redes sociales.

La mujer, identificada como Vicky Swainson, contó que su gato desapareció cuando se mudaba a otra localidad hace más de una década, por lo que su familia comenzó a buscarlo por todas partes, pero no obtuvo el paradero del animal.

Ante tal situación, dejaron comida en los alrededores del edificio, con la ilusión de hallarlo. No obstante, no sucedió. Con el pasar de los años, asumieron que el gato llamado Gucci ya no volvería a casa y que tal vez habría encontrado un nuevo hogar que lo cuidara, pero reapareció esta semana.

Swainson recibió una llamada en que le aseguraban que habían hallado a su mascota. Sin llegar a creer totalmente la información, arribó al sitio pactado y de inmediato se percató que se trataba de su querido Gucci.

“Estaba en un shock total, me reconoció y comenzó a maullar”, manifestó la mujer a la revista People. “Cuando recibí la llamada no lo podía creer, no procesaba lo que estaba ocurriendo. Cuando me di cuenta que era mi Gucci, me sentí impresionada. Gucci estaba vivo y bien, y yo iba a verlo”, añadió.

“Fue una llamada surreal”, finalizó Vicky que seguía asombrada por tener entre sus brazos a su minino. Pese a que estuvieron separados durante varios años, la mujer inglesa aseguró que el felino la reconoció rápidamente, y desde ese momento disfrutan pasar el tiempo juntos.