Un gato realmente enorme se robó los corazones de miles en las redes sociales. Se trata de Omar, un serio contendor al título del minino “más grande del mundo” de los Récord Guinness gracias a sus 14 kilogramos de peso y sus 1,20 metros de longitud. Este adorable animal se ha vuelto toda una celebridad viral en Instagram.

Omar, quien fue adquirido en 2013 en una tienda de Australia, “era diminuto cuando lo compramos, pero empezó a crecer y pesaba ya 10 kilos con 1 año”, según manifestó Stephy Hirst, la dueña del felino, que con el tiempo se hizo más y más enorme, al punto de que se acercaba al tamaño de Ludo, hasta entonces el gato más grande del mundo.

Pero la fama tocó la puerta de Omar cuando apareció en la cuenta “Cats of Instagram”. Los representantes de Récord Guinness no tardaron en hablar con los dueños para decirles que su mascota podría hacerse con el título.

“Sí que pensamos que podría ser el gato más largo del mundo, pero no hicimos nada al respecto porque no estábamos seguros de que no había terminado de crecer aún”, dijo Stephy. Actualmente Omar disputa el récord del minino más grande con Barivel, otro felino de Italia.

Este simpático felino es tan grande que debe dormir en un sillón. Asimismo, recibe las visitas de muchos interesados por verlo con sus propios ojos. “Dicen que está hecho con Photoshop o que no puede ser real y entonces se sorprenden cuando lo conocen en persona”, explicó su dueña, citada por el diario Clarín.

Sea cual fuere el veredicto de Guinness, Omar ya es toda una celebridad en las redes sociales: cuenta con más de 150.000 seguidores en su cuenta de Instagram, quienes hacen viral cada foto y video de sus más recientes travesuras.