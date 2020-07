El nuevo coronavirus ha llegado a casi todos los países del mundo y a su paso ha cobrado la vida de miles de personas y registra más de 2 millones de contagiados, por lo que el uso de las mascarillas viene siendo muy importante. Es así que un equipo de publicistas realizó una creativa campaña usando al recordado personaje Jason de ‘Viernes 13’.

Ante el alto número de contagios en Estados Unidos y con el fin de frenar la propagación del coronavirus, los creativos de Ogilvy Health aprovecharon la imagen de Jason Voorhees, el personaje de la saga de terror ‘Viernes 13’ para promover el uso de las mascarillas.

Mediante un video, que fue compartido por las redes sociales, el famoso psicópata del cine de terror aparece caminando por las calles de Nueva York vistiendo su característica máscara de portero de hockey y asustando sin querer a los transeúntes mientras intenta encajar en la ciudad a pesar de su aspecto.

“No es fácil. Una máscara hace que la gente se sienta incómoda”, expresa Jason en los primeros segundos del video. Luego, aparece una niñita que le regala un tapabocas para que así se parezca a los demás en tiempos en el que el nuevo coronavirus es el que más causa terror.

“Ponerse una máscara [tapabocas] puede ser aterrador. No ponérsela puede ser mortal. Póntela, Nueva York”, es la invitación de la campaña que fue lanzada el martes de 16 de junio y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

A través de esta campaña publicitaria y con una pequeña dosis de humor acompañada de ingenio han logrado captar la atención del espectador. Jason se convierte en la voz de la prevención ante la nueva enfermedad que está cobrando la vida miles en Estados Unidos y todo el mundo, mientras ejemplifica a través de su historia lo difícil que es usar una máscara, pero que sin ella la vida correría riesgo.

PUEDES LEER: Mina confiesa intento de suicidio por acoso de una miembro de AOA

“El uso de una máscara ha demostrado ser una manera fácil e importante de detener la propagación del coronavirus, sin embargo, muchos neoyorquinos aún no lo están haciendo. Esto es especialmente cierto para las personas más jóvenes que pueden sentirse invencibles a Covid-19. ¿Cómo podemos hacer que presten atención a este mensaje que salva vidas? Aproveche la cultura pop y diviértase. No prediques. No te asustes. Haz lo contrario. Hazlos sonreír, participar y compartir con sus compañeros”, explican desde WPP, creadores de la campaña.

Finalmente, el video que ha sido compartido a través de las diferentes plataformas concluye con un potente y reflexivo mensaje sobre la importancia del uso de las mascarillas en tiempos de coronavirus: “Usar una máscara puede dar miedo, no usar una puede ser mortal. Usa una máscara, Nueva York”.