Papá coloca una cámara en el cuarto de su hija al saber que su novio está ahí con ella [VIDEO]

Un intrépido papá se ha hecho viral en Facebook y YouTube durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video de la peculiar ocurrencia que tuvo para vigilar a su hija dentro de su habitación durante la visita de su novio.

Según se indica en la descripción del clip viral, el hombre se enteró que la pareja de la joven había entrado a su dormitorio para conversar con ella y decidió hacer algo para ver lo que hacían mientras él estaba afuera.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa el momento exacto en que el celoso papá irrumpe en la habitación de su hija para advertirle a ella y a su novio que colocará una cámara dentro de esta. El hombre le reprocha a la joven el no haberle avisado que su pareja iba a estar en su dormitorio, explicándole que su singular ocurrencia es una consecuencia de ello.

“Yo llego a la casa, me baño y veo a tu novio aquí y eso no me gusta… En primer lugar, tú no me preguntaste para estar dentro del dormitorio, entonces, yo no puedo confiar en ustedes”, le dice el papá a la mujer mientras está con su acompañante, quien solo atina a asentir con la cabeza todas las instrucciones que el hombre les da. “Entonces, nada de caricias, nada de besos, nada. ¿Está bien?”, les advierte, para luego salir tranquilamente de la habitación.

Mira el video viral:

Las imágenes de la singular escena no han tardado en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook.