Miles de usuarios de Facebook, especialmente los que son amantes de los animales domésticos, quedaron sorprendidos al ver el insólito escondite de un travieso gato dentro de la casa de su dueño. Un joven de México creyó que su mascota había escapado de su vivienda, cuando revisó el interior lo encontró en plena siesta. El video viral ha causado gran sensación en países como Estados Unidos y España.

Los animales vuelven a causar gran revuelo en las redes sociales. Esta vez, un gato se convirtió en el protagonista de un ocurrente video viral de Facebook al aparecer durmiendo dentro de la cama de su dueño, mientras que él estaba distraído.

“Mira nada más, ahí está ‘echadote’ en la cuarentena. No se preocupa por nada. Tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja. Te pasas, en serio”, comentó el autor del video, que se ha vuelto viral en Facebook y TikTok.

Los cibernautas se burlaron de la curiosa reacción que tuvo el felino al ser descubierto por su dueño. Tal como se puede ver en las imágenes del clip, el animal apareció con las patas estiradas y los ojos cerrados.

“Es un gato muy astuto”. “Los animales no se preocupan por nada”. “Me he matado de la risa al ver al felino durmiendo en el cuarto de su dueño”. “Qué divertido”, fueron algunos de los comentaros que escribieron los internautas en la publicación de Facebook.