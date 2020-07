Niña corrige a Milagros Leiva por error al leer cifras de contagiados con COVID-19 [VIDEO]

La periodista Milagros Leiva vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero ahora no es por sus polémicos comentarios de la coyuntura política, ni por su forma de actuar frente a una autoridad. Un inédito video difundido por WhatsApp reveló el momento incómodo que pasó la conductora de TV en pleno programa en vivo.

El programa se desarrollaba con normalidad cuando de pronto Leiva tuvo que leer el reporte del Ministerio de Salud, cuyo contenido trataba sobre la cantidad de pacientes recuperados, nuevos infectados y el número de muertes por el nuevo coronavirus.

Es en ese instante en el que se equivocó al leer el número de casos confirmados por la COVID-19. “Voy a presentarles ahora la Sala Situacional antes de darle la bienvenida a Rafael López Aliaga. Miren, aquí ya tenemos las cifras. ¿Kike, podemos plantearlas?”, dijo la comunicadora antes de equivocarse con los números naturales.

“Tenemos dos mil ochocientos ochenta y ocho cuatrocientos setenta y siete casos confirmados” fue el mensaje que dio la periodista a sus televidentes, que no tardaron en darse cuenta del error que cometió.

Luego del incidente en el programa de entrevistas, una niña aclaró lo que dijo Leiva a sus televidentes. A través de un video difundido por WhatsApp, la menor envió un mensaje claro y sencillo sobre las cifras de la Sala Situacional. “Lo que quiso decir la periodista Milagros Leiva es que hay 288.477 personas contagiadas por COVID-19”, expresó.

Milagros Leiva fue duramente criticada y hasta víctima de burlas en las redes sociales, luego de que protagonizara un blooper en televisión nacional. La periodista intentó leer la cifra de contagios confirmados de coronavirus en el país en su programa, pero la memoria le jugó una mala pasada.

Luego de este momento incómodo para Leiva, los usuarios de Twitter se manifestaron para reclamar al canal Willax TV por haber contratado a la comunicadora y darle un programa donde se informa sobre la pandemia y otros temas importantes para el Perú.

“Ahora entiendo por qué está en Willax Milagros Leiva. Horror, no sabe leer números de 6 cifras. General del Aire, enséñele”. “Como cuando iba a hacer mi recarga y el señor de la tienda preguntaba por mi número”. “Señora Milagros Leiva, no le caería nada mal ver unos cuantos programas de Aprendo en casa”. “Qué vergüenza ajena se siente tener una periodista que no sabe leer seis dígitos, pero para hablar del Gobierno...”, comentaron algunos internautas.