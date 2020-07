Anciano cumple 102 años y explica sus mejores secretos para llegar con salud a esa edad [VIDEO]

Un video compartido en YouTube sorprendió a miles de usuarios. El clip revela los mejores secretos de un longevo hombre para llegar a los 102 años con una buena salud. La historia del hombre se volvió tendencia en los países de México, España y Estados Unidos.

El pasado martes, 30 de junio, Don Pedro cumplió 102 años. El anciano que reside en Córdova, Argentina, fue saludado por varios de sus vecinos desde la vereda, pese al aislamiento social.

Debajo del umbral de su puerta, el hombre brindó una entrevista al programa El show del Lagarto, acompañado de cinco de sus vecinas que se acercaron para cantarle “Feliz Cumpleaños”.

“Le agradezco a todos los vecinos que tengo porque todos me quieren, por eso han hecho esto”, dijo conmovido el anciano al ver la sorpresa que le realizaron os residentes de su vecindario. Pese a llevar tapabocas, su felicidad era notoria.

Don Pedro se animó a confesar sus secretos entre los que se encuentran el “no fumar y no ‘chupar’ (tomar bebidas alcohólicas)”. Asimismo, aseguró que no come de gula ni bebe de más. “No me paso de los límites”.

Varios usuarios quedaron conmovidos al conocer la historia del hombre, luego que el propio programa la subiera en su canal de YouTube.

