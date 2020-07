Mujer intentó llenar el tanque de su auto, pero no sabía cómo y su reacción divierte [VIDEO]

Un video viral ejemplifica las dificultades que muchas personas deben pasar en las estaciones de combustible cuando no están familiarizadas con ellas. Una mujer intentó hasta cinco veces seguidas llenar el tanque de su auto, pero no pudo hacerlo debido a que no tenía idea de cómo colocar su vehículo. La escena arrancó risas en los usuarios de las redes sociales.

La escena fue grabada en una estación de servicio de Estados Unidos. En las imágenes se aprecia a una joven tratando de hacer que el surtidor de gasolina llegue hasta su auto, pero sin éxito, pues este último estaba mal estacionado. Ella avanza su coche hasta otra manguera y nuevamente intenta surtirlo desde una posición incorrecta.

Una y otra vez, la conductora intentó diferentes posiciones para abastecer su auto con combustible, fallando en todas, lo que la llevó a salir del carro en varias ocasiones mientras renegaba y agitaba la cabeza en señal de molestia.

Las personas que registraban las escenas en video echaban a reír ante los continuos fracasos de la joven. “Ya se debe haber dado cuenta de que el tanque está del lado del conductor y no del pasajero”, decía la mujer del dúo. Esta bajó un momento de su auto para hacerle una indicación a la conductora sobre la forma correcta de estacionar su auto.

Aparentemente, la joven siguió este consejo, pues en su siguiente intento pudo finalmente llenar su tanque. “¡Ya lo tiene, ya lo tiene!”, exclamaba eufórico el hombre poco antes del logro de la inexperta conductora.

El video se hizo viral en diversas redes sociales, donde abundaron los comentarios en tono de burla hacia la joven, aunque tampoco faltaron quienes vieron reflejados en el incidente sus primeras experiencias con las estaciones de servicio.