El séptimo mes del año ha comenzado y los usuarios de las redes sociales han dado rienda suelta a los virales. No cabe duda que la creatividad ha desbordado en el inicio de esta segunda mitad del año que tiene como principales personajes al cantante Julio Iglesias y el político argentino Julio Bárbaro.

En el contexto actual de la pandemia del nuevo coronavirus, los memes han sido utilizados para expresar con humor lo que ha significado el aislamiento por la COVID-19. Estos se han sumado al primer día del mes 7 y en pocas horas ya se ha vuelto tendencia en Twitter con la frase “Bienvenido Julio”.

Los internautas no dudaron en sumarse y en lo que va de este miércoles 1 de julio de 2020 han publicado una inmensa cantidad de imágenes para recibir un mes más e, incluso, han hecho comparaciones con esta misma época pero del año anterior.

Julio Bárbaro también ha sido uno de los más queridos en Argentina para el buen augurio de este mes.

Debido a que el mundo ha sido golpeado por la pandemia, los usuarios decidieron hacer mofa de lo que ocurriría en la segunda mitad del año. “Los zombies y aliens decidiendo a quién le toca en julio”, “julio, sorpréndeme”, “guarda que viene julio con brotes nuevos”, “día 1: bienvenido julio, no me sorprendas, ¿si?”, son algunos de los comentarios que acompañan estos graciosos memes.

Otros cibernautas han expresado, también con imágenes, lo que ha representado esta inesperada y caótica parte del año, haciendo comparaciones del mes de enero al que inicia hoy.

Por otro lado, los fanáticos de One Direction también usaron esta fecha para recordar que en este mes debe llevarse a cabo el reencuentro de los miembros que conformaban la banda.

“Julio, el mes del aniversario de One Direction”, “el fandom de One Direction el 23 de julio esperando a que digan la fecha de la gira de su álbum del 2015″, “wey, checa Twitter, One Direction no volvió, solo puso un tweet de agradecimiento por los 10 años”, “inauguro oficialmente julio de llorarle a One Direction”, son solo algunos de los comentarios que han sido compartidos en Twitter.