Captan a águila cazando un ‘tiburón’ en medio de una playa y se lo lleva a su nido [VIDEO]

Una escena impresionante quedó registrado en una concurrida playa de Florida, en Estados Unidos. Un águila pescadora cazó del mar lo que sería un pequeño tiburón y lo llevó entre sus garras a su nido para devorarlo. El video se volvió viral en las redes sociales.

La cuenta de Twitter CRCiencia fue la responsable de difundir la grabación, donde miles de usuarios se mostraron confundidos con la especie que capturó el ave, pues muchos creían que era un tiburón, pero expertos advirtieron que se trataba del pescado cobia o bonito, debido a sus aletas.

“Parece un pez óseo, No cartilaginoso (tiburón). Presenta cola homocerca, que parece incluso radiada, no heterocerca como en tiburones. Además su morfología general está aplanada lateralmente (peces óseos) y no dorso-ventralmente como en tiburones. En todo caso, interesante video”, comentó el internauta.

Mientras que otro muy convencido dijo que se trataba de un tiburón. “El animal está ladeado. La aleta es vertical. Cuando más lo miro más me parece un tiburón, imposible decir que no lo es”. Luego, se inició una controversia en las redes sociales.

Según los expertos, el animal sería un pez de la especie bonito y no un tiburón. Foto: Twitter

¿Cuáles son las características del águila pescadora?

El águila pescadora conocida también como “Pandion Haliaetus”, es una especie de ave rapaz la cual mide entre 52 y 60 centímetros de alta. Poseen unas fuertes garras rodeadas por escamas y que estás a su vez facilitan la sujeción de la presa.

Sus uñas largas y curvadas lo utilizan para capturar mejor a sus presas. Otra de las características físicas es que pueden cerrar las fosas nasales para que no le entre agua mientras cazan a sus presas en el mar.

