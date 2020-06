Hay películas que jamás pasarán de moda y que, pese a verlas más de una vez, seguirán emocionando a sus espectadores. Titanic es un gran ejemplo de ello, pues en TikTok viene circulando un curioso video que tiene como protagonista a un bebé que fue grabado por su madre mientras veía por primera vez la cinta. Su reacción se hizo viral y miles quedaron asombrados.

Según se ve en la publicación de TikTok, la mujer estaba cuidando a su hijo y quiso disfrutar nuevamente de esta película protagonizada por Leonardo DiCaprio, pero jamás imaginó que su bebé quedaría atento a las escenas y mostraría toda su emoción al verlas.

Ambos disfrutaban de la película juntos, pero a medida que iban llegando a la parte final, el bebé parece entender a la perfección lo que ocurre y muestra toda su tristeza frente a una de las escenas más conmovedoras de la película.

Tal como se ve en el viral de TikTok, el pequeño parece ‘sufrir’ como si se encontrara en la historia. Su madre se dio cuenta de sus reacciones y no dudó en grabarlo para compartir las imágenes en sus redes sociales, pero no imaginó que su hijo se haría tendencia en cuestión de horas en varias partes del mundo. Usuarios de México, España y Estados Unidos no han parado de reproducir el video.

El clip cuenta con más de 146.000 reproducciones y otros miles de comentarios que dejan ver lo emocionados que quedaron los usuarios al ver las tiernas respuestas de este pequeño niño ante la película.

El tierno bebé logró tocar los corazones de los internautas y los comentarios sobre su singular comportamiento no se hicieron esperar. “Cuánta ternura, qué lindo bebé”. “Todos tuvimos la misma reacción, qué lindo bebé”. “Seguro quedó conmovido con Jack”, fueron algunos mensajes que dejaron los internautas sobre esta conmovedora escena viral de TikTok.