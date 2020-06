Seguramente más de uno se sentirá identificado con el siguiente video viral de Facebook que cual muestra como un padre pasó de negar querer a un perro a jugar con él. Este tipo de material videográfico se ha hecho recurrente en las redes sociales, convirtiéndose en tendencias en diferentes países, como por ejemplo México, Estados Unidos, Perú, entre otros.

Los usuarios han comentado que les pasó exactamente lo mismo. En algunos casos era su madre quien no quería tener una mascota, mientras que otros revelaron que los perros sienten que persona es la más “quejosa” para ganarse su cariño. A continuación podrás ver el video viral de Facebook y en la notagalería, las mejores imágenes de este momento.

El video muestra la reacción del padre al ver a su hija cargar en sus manos al pequeño perrito. “¡Sácate de acá con tu animal!”, expresó el señor mientras hacía señales de que no quería estar cerca del can. La niña siguió insistiendo en que lo cargue y le dijo que se llama Zuco, mientras el hombre seguía retrocediendo para no acariciarlo.

Sin embargo, todo cambió después, pues las siguientes imágenes del video de Facebook nos muestran al papá jugando con el perro y volviéndose grandes amigos. Un drástico cambio en la actitud del señor luego de poder conocer a fondo al animal.

Mira aquí el viral de Facebook

PUEDES VER Gata sobrevive a ataque de perros y protagoniza emotivo reencuentro con sus crías [VIDEO]

“Mi mamá era igual cuando adoptamos a mi perro, decía que íbamos a hacer con el animal y ahora lo adora mucho”. “Cuando llegué con mi bebé, me dijo que no quería al animal en la casa, ahora son mejores amigos”. “Se resistía al amor pero al final cayó redondito”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Facebook.