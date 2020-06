Perro tiene curiosa manera de protegerse al ser llevado por su dueño en moto [VIDEO]

Miles quedaron conmovidos después de ver unas conmovedoras imágenes subidas a YouTube. Se trata del preciso momento en el que un joven saca a pasear a su perro a bordo de su motocicleta. El temeroso can se sostuvo de los hombros de su amo para no caerse durante el recorrido y la escena no tardó en volverse tendencia en varias redes sociales.

Usuarios de México, España y Estados Unidos no han parado de reproducir el video que ya cuenta con más de 80.000 reproducciones, gracias a que fue compartido por el portal Viral Press en su canal de YouTube.

Todo ocurrió en Filipinas. El dueño del pequeño perro decidió salir a dar una vuelta y pensó que la poca afluencia de vehículos, ayudaría a que su cachorro no tenga tanto miedo. Había estado practicando con su mascota desde que solo tenía dos meses.

El pequeño ‘Choco’ ya había estado acostumbrado a acompañar a su dueño, mientras daba un par de vueltas en bicicleta, pero este sería su primer viaje en moto. Tal como se ve en el viral de YouTube, el can se sujeta fuertemente de los hombros de su amo.

En pleno recorrido, que fue grabado por el joven, el pequeño perro demuestra lo aprendido durante tanto tiempo. “Él es muy enérgico y aprende rápido. Es mi calmante para el estrés, así que cada vez que quiero salir, sé que puedo contar con él”, señaló el muchacho para el portal antes mencionado.

Luego de ser publicado el video, miles de internautas no dejaron pasar la oportunidad de escribir tiernos mensajes para ‘Choco’ y su valentía. “Qué agradable compañía”, “Ojalá yo pudiera salir con un pasajero como este perrito”, “Es muy inteligente, nunca se suelta”, fueron solo algunos de las dedicatorias que aparecieron sobre esta escena viral de YouTube.