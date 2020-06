Dueño de pitbull ‘trolea’ a señora que cree que su perro muerde a personas: “Ni sus croquetas come”

Durante los últimos días se han estado viralizando, a través de las redes sociales, publicaciones de dueños de perros raza Pitbull ‘troleando’ a las personas que creen que estos animales son agresivos. Por ejemplo, el joven Brayan Iguano Rojas compartió en Facebook su propia experiencia cuando sacó a pasear a su mascota, la cual fue muy celebrada en esta plataforma.

Brayan contó que, mientras se encontraba paseando con su perro, algunas señoras comentaban que esa raza en particular era agresiva, lo que causó mucha gracia en él, pues pensó que ni siquiera quiere comer sus croquetas y va a estar comiendo niños. La publicación de Facebook alcanzó más de mil ‘likes’ y 30.000 compartidas, llegando a ser viral entre los diversos grupos y comunidades sobre perros que existen en esta red social.

“Saqué a mi pitbull a pasear y todas las señoras cuando pasaba por sus casas le decían a sus hijos: ‘Vente, que ahí viene un perro de esos que muerden', y en mi mente pasaba: ‘No manche, señora, no se comen ni las croquetas corrientes que le compro”, se puede leer en la publicación original de Facebook.

Posted by Brayan Iguano Rojas on Thursday, June 25, 2020

Por otro lado, el usuario Erik Gucci también publicó lo mismo y, al igual que Brayan, también se volvió viral por la publicación del perro de raza Pitbull, el cual tampoco come croquetas y mucho menos lo devorará niños.

Posted by Erik Gucci on Saturday, June 27, 2020

Los comentarios por parte de los usuarios no se hicieron esperar, donde la mayoría se reía y decía que haría lo mismo cuando paseen a sus mascotas. “Todo influye en cómo lo eduques”, “Mi perro come mejores cosas que sus niños”, “Lo mismo me pasa cuando paseo a Duke”, “Ya sé qué hacer para la siguiente vez”, se pueden leer en ambas publicaciones virales de Facebook.