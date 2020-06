A través de YouTube se ha compartido un video que se ha vuelto viral y ha conmovido a miles, luego de revelar el momento en que un pequeño perro intenta que unos canes, que apenas habían sido rescatados de la calle, vuelvan a confiar en las personas. Las tiernas imágenes no tardaron en hacerse tendencia en redes sociales.

Diariamente se publican en YouTube y otras plataformas de internet una enorme cantidad de clips en donde se aprecian cómo diversos animales protagonizan momentos divertidos, tristes y otros emotivos, tal y como pasó en este caso. Sigue leyendo para que te enteres de todo.

Unos perros que habían sido rescatados y llevados al refugio Dogs Deserve Better en Virginia, Estados Unidos, se mostraban sumamente temerosos cada vez que un humano se les acercaba. Ante esta complicada situación, los rescatistas no tuvieron mejor idea que hacer que un can sociable los ayude a volver a fiarse de las personas.

En el video que se hizo viral en YouTube se aprecia a una mujer arrodillada en el suelo y adelante de ella un pequeño perro de raza beagle. Tan solo unos metros más allá se encuentran varios canes, los cuales se acercan tímidamente a olfatear al cachorro, mientras tratan de evitar cualquier contacto con la rescatista.

Sin embargo, con el paso de los minutos, poco a poco estos animales se van acercando hacia la mujer, con la ayuda de diminuto beagle, el cual no se separa de ella y se muestra muy amistoso con los miembros de su misma especie.

Este tierno momento se hizo viral tras ser compartido en YouTube y ha generando miles de reproducciones en cuestión de horas. Además, ha provocado todo tipo de reacciones y comentarios entre una enorme cantidad de internautas.