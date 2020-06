¿Qué hizo Chupetín Trujillo para sobrevivir durante toda la cuarentena? [VIDEO]

El payaso Chupetín Trujillo se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, sobre todo en Facebook, debido a que pasó de ser víctima de ciberbullying a uno de los personajes más queridos por todos los peruanos. Edgar Mendoza, como se llama este cómico nacional, conversó con La República y reveló todo lo que ha vivido durante esta cuarentena.

Debido a la pandemia, Chupetín Trujillo ha tenido que dejar de lado su programa de Facebook llamado ‘Los Chupetines’ para buscar otras formas de ganar dinero. Han sido meses difíciles, ya que los shows infantiles (su otra fuente de ingresos) estaban prohibidos en todo el país.

¿Qué ha pasado con tu personaje ‘Chupetín Trujillo’ durante todo este tiempo de cuarentena?

Chupetín Trujillo ha madurado y está madurando. Ahora estoy mucho más cerca de las personas que alguna vez me hicieron bullying y a su vez estoy aprendiendo cómo se manejan las redes sociales. Me siento más fortalecido y con ganas de seguir adelante. Si bien antes trabajada para niños y padres de familia, ahora estoy acercándome a un público diferente.

Siento que estoy creciendo como artista y con ello busco ganarme el respeto de la gente que me ve. Ya no solo quiero que me vean como un ‘meme’, sino por el talento que tengo. Estoy aprovechando la ventana que tengo en redes sociales para demostrar eso.

¿Qué está haciendo Edgar Mendoza para salir adelante sin shows?

Como estamos en ‘stand by’ con los shows infantiles por la pandemia, estoy trabajando en redes sociales. Ahora tengo un programa nocturno que va de lunes a viernes a las 11.00 pm y está destinado para un público adulto. Cada día se va sumando más gente y estoy enfocado al 100 % en este proyecto.

Más adelante volveré con mi público infantil, que no pienso dejar nunca, pero ahora estoy enfocado en mi programa, viendo la forma de generar ingresos. Trato de salir adelante, sacando algo bueno de lo malo que sucede.

¿Cómo se ha visto afectada la industria del humor infantil en Trujillo? ¿Qué es de tus colegas de comicidad?

Creo que la pandemia no solo ha afectado a los comediantes de Trujillo, sino de todo el Perú. El impacto ha sido bien grande, pero estoy seguro de que vamos a superar esto. Muchos de mis colegas están tratando de salir adelante por sus familias y han dejado la comedia, por ahora, para poder dedicarse a otras cosas que les generen un ingreso.

Lamentablemente, hay algunos que han ‘colgado’ las chalupas y las narices para poder mantener a sus seres queridos. Esperamos que esto pase pronto para poder volver a regalar una sonrisa a todas las familias del Perú.

¿Qué proyectos a futuro tiene Edgar Mendoza para Chupetin Trujillo?

Para ser muy sincero, por ahora estoy más preocupado en que mi familia, que mis seres cercanos y yo tengamos buena salud. No puedo pensar en un futuro cuando estamos propensos a contagiarnos de COVID-19. Lo único que pienso ahora es estar bien y dedicarme a mi programa en Facebook. Siento que ahora estoy sembrando mi trabajo, veremos luego lo que pasa.

¿Volverás a la televisión?

Me gustaría mucho, pero quiero que pase la pandemia. La verdad que no deseo enfocarme más allá de lo debido, ya que mi mayor preocupación es que mi familia esté bien, lo que vendrá más adelante se verá en su momento.

¿Qué ha pasado con tus compañeros con quienes hacías el programa Los Chupetines por Cable Visión TV?

Sé que todos están bien de salud. Mi hermano, DJ Frank, está trabajando conmigo. Él también hace sus transmisiones por Facebook y estamos metidos de lleno en redes sociales. No nos podemos quejar por ese lado. El ‘Niño Cochinola’ está bien, nos comunicamos con él cada cierto tiempo. En realidad esperamos que esto pase para poder volver a la televisión.

¿Qué mensaje le darías a todos los artistas que como tú actualmente no tienen la forma de poder trabajar?

Lo único que puedo decirles es que todos somos artistas y como artistas debemos saber innovar. Si es el momento de trabajar en otra cosa que no es nuestro talento, bienvenido sea. Hacerlo con todo, llevar nuestra ‘chispa’ a ese trabajo y que sea de la mejor manera. Esto es momentáneo y mientras tanto hay que trabajar en lo que se pueda para mantener a la familia y luego volver a los escenarios que tanto extrañamos.

El programa que Chupetín Trujillo hace por Facebook para sus seguidores