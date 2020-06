Un astuto perro ha conmovido a miles de internautas en Facebook, YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video de la emotiva reacción que tuvo, cuando su dueña lo regañó por haber robado la comida de su compañero.

La propietaria del can reunió a sus dos mascotas para darles un peculiar sermón por su mal comportamiento con la comida ajena, y uno de estos terminó sorprendiéndola con un tierno ‘gesto’ para disculparse.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa el sorprendente momento en que el perro protagonista del clip corre a abrazar al otro can de su dueña, luego de escuchar atentamente la llamada de atención por parte de esta.

“¿Tú entiendes cuando te estoy hablando?”, se le escucha decir a la mujer, mientras el cachorro la mira atentamente. Segundos después, el can se acerca a su compañero, que también estaba escuchando a su propietaria, y lo abraza del cuello con sus patas.

“Sí, nosotros debemos disculparnos… Tú eres un buen chico, Kiko”, le dice finalmente la joven, luego de ver el singular comportamiento de su mascota.

Mira el video viral:

Las imágenes del tierno episodio protagonizado por este can no han tardado en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook. Los internautas no dudaron en compartir la grabación, expresando su asombro por la conducta del perro. “Ellos entienden lo que les dicen, son muy inteligentes”, comentó una de las usuarias, luego de ver el video viral.