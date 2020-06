Hermann Schreiber fue el anciano con Alzheimer que tocaba la armónica en el balcón de su departamento en España. Su cuidadora, Tamara Sayar, le hizo creer que los aplausos que escuchaba cada noche a las 8:00 p. m. eran para él.

La historia de este singular concierto se viralizó y llegó hasta Jordi García del estudio de animación 23lunes, los responsables del corto animado que retrata esta enternecedora historia titulado simplemente “Hermann”.

Poco a poco, los aplausos empezaron a ser dirigidos realmente para Schreiber, ya que sus vecinos salían para escucharlo y verlo tocar el instrumento de viento. Es por esto que un homenaje artístico no se hizo esperar.

“Me pareció muy bonito y una fantasía en sí mismo, y de ahí surgió la idea de hacer algo con ello”, ha contado García al medio español Verne.

La trama narra la historia del anciano, aunque en lugar de una armónica los realizadores se tomaron la licencia de cambiarlo por un violín. También está la cuota de fantasía, ya que el protagonista se alista en un camerino antes de su presentación y luego sale a escena. El público luego se revela como los vecinos que quieren mostrarle su apoyo con arengas y aplausos.

“Quería explorar en qué pensaba Hermann cuando hacía esos conciertos. Lo único real es en realidad lo que tú vives”, cuenta García, director del corto quien recibió el apoyo de quince personas durante casi dos meses.

“Aunque la noche anterior me había acostado muy tarde, ese día me levanté bastante temprano porque estaba con el picor de hacerlo ya. Me puse a escribir el guion y en una media hora lo dejé listo”, detalla el realizador.

Casi todas las escenas del corto fueron creadas desde casa “a través de Zoom o Skype”, ha asegurado García. Solo en la última semana y media pudieron reunirse presencialmente en la oficina para realizar los ajustes de color.

El equipo del corto se puso en contacto con la cuidadora Tamara Sayar, y con los hijos de Teresa Domínguez, esposa de Hermann. Buscaban retratar la historia lo mejor posible.

“Lo único que no querían era exponerle a él demasiado, ya que por su situación tampoco han concedido entrevistas”, explicó el director quien agrega que tuvieron un trato más cercano con Sayar.

“Tamara nos dijo que viendo el guion había sentido lo mismo que le decía la gente cuando veía su vídeo”, cuenta García.

El trabajo audiovisual ya ha acumulado miles de visitas en YouTube desde su publicación el 16 de junio. Asimismo, se ha compartido en diferentes perfiles de otras redes sociales logrando conmover a muchos más.