Una astuta gata ha sorprendido a miles de usuarios en TikTok, YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video de la increíble escena que protagonizó junto a su dueña, tras ‘percibir’ que ella se encontraba en peligro mientras se daba un baño en su tina.

El curioso episodio ha dado la vuelta al mundo durante las últimas horas, al mostrar el peculiar comportamiento que tiene la felina para tratar de ‘ayudar’ a su propietaria. Según indicó la mujer, se estaba enjuagando el cabello dentro del agua de la tina, cuando su mascota llegó corriendo para intentar sacarla.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok y YouTube, se observa el momento exacto en que la gata entra corriendo al baño y muerde el brazo de su propietaria, intentando alejarla de la bañera.

“Ayy… Qué pasa… Estoy bien”, se le escucha decir a la joven mientras la pequeña felina, de nombre ‘Chloe', se sube a la tina de baño y sujeta el antebrazo de la mujer con sus dientes, tratando de sacarla del agua.

Mira el video viral:

“Mi gata intentaba salvarme de morir ahogada. Obviamente, no me estaba ahogando, pero ella me vio sumergiendo mi cabeza bajo el agua para enjuagarme el cabello y entró en pánico intentando sacarme del peligro. Su nombre es ‘Chloe’ y la adoptamos hace unos años. Es una gata muy protectora y amorosa”, escribió la propietaria de la felina en la descripción del video viral, que no ha tardado en hacerse tendencia en TikTok y otras redes.