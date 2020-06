¿Se escribe “chí” o “chi”? El divertido debate de Twitter que explica la tilde diacrítica

¿Cuántos no han intentado reemplazar el formal “sí” por un mucho más cariñoso “chí”? Esta demostración de afecto fue la chispa de un encendido debate en Twitter sobre la forma correcta de escribirla, y “enfrentó” a dos colosos de la gramática como la Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

El usuario de Twitter jcm_edu, profesor de Secundaria, no aguantó esta duda y solicitó la ayuda de ambas instituciones para resolverla: “Si para en lugar de afirmar con el adverbio «sí», utilizo la expresión afectada «chí», ¿debo acentuarla?”

Fundéu le contestó ese mismo día: “Lo escribiríamos con tilde”. La RAE, en cambio, emitió una respuesta distinta cinco días después: “Si utiliza esa expresión, debe escribirla sin tilde porque es una palabra monosílaba, y los monosílabos no se tildan salvo cuando se trata de uno de los casos de tilde diacrítica”.

Lo escribiríamos con tilde. — Fundéu BBVA (@Fundeu) June 19, 2020

#RAEconsultas Si utiliza esa expresión, debe escribirla sin tilde porque es una palabra monosílaba, y los monosílabos no se tildan salvo cuando se trata de uno de los casos de tilde diacrítica. — RAE (@RAEinforma) June 24, 2020

Recordemos que la tilde diacrítica es aquella que permite diferenciar una palabra con acento de otra formalmente idéntica que no lo tiene. Este acento suele aparecer en palabras monosílabas, que por regla general no se tildan. Un ejemplo es “de”, que se tilda cuando es verbo (“dé mis saludos”), mas no cuando es preposición (“casa de cartón”).

Pero la duda es, dado que “sí” lleva tilde al ser adverbio de afirmación (“sí estoy listo”), pronombre personal (“lo guardó para sí”) o sustantivo de aprobación o asentimiento (“le dio el sí”), ¿no debería “chi” llevarlo también cuando se deriva de dichos usos?

#dudaRAE En una sección del «Libro de estilo» (@-26, d) se habla de un uso de «chí» por «sí». ¿No sería solo cambiar la «s» por «ch», pero usar tilde para equipararla con el adverbio?

¿Es una errata o solo habla de que así se usa, pero debe ir sin tilde, como ahora lo aclaran? — Gerson (@Gerson0120M) June 22, 2020

La RAE aclaró su respuesta original con este mensaje: “Aunque lo normal es escribirlo sin tilde (como ocurre con «sip»), podría tildarse si se presenta como parte de un habla familiar o íntima en la que sistemáticamente se cambia /s/ por /ch/, pues en ese caso se opondría a la conjunción condicional «chi»”.