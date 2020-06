Mediante Facebook se ha vuelto viral la historia de un joven, el cual incubó y cuidó un huevo que le había regalado su amigo y solo un mes después este eclosionó y nació un ave. El animal creció y ahora se ha convertido en un enorme ganso que él considera su mascota. Las imágenes del hecho se hicieron tendencia en redes sociales.

James Cosgrove, un ciudadano de 28 años de Canterbury, Inglaterra, es el protagonista de esta historia. Según cuenta en una entrevista para el diario británico Daily Mail, un amigo suyo le regaló un huevo antes de la cuarentena por el nuevo coronavirus, pero no creyó que habría posibilidades de que nazca algún ave.

Pese a esto, decidió hacer el intento y lo incubó. Luego de un mes nació un pichón, al cual nombró como ‘Phoenix'. Tras esto, empezó a cuidar al animal como si se tratara de su propio hijo para que pueda sobrevivir. Cosgrove relata que lo bañaba, lo alimentaba y dormía con ella en su cama, a pesar de que llenara sus sábanas de excremento.

Un hombre incubó un huevo y ahora tiene un ganso de mascota. Foto: Facebook.

Pero esto no duró mucho, pues a las cinco semanas decidió que el ganso tenía que tener su propio lugar para descansar, por ello tomó unas maderas recicladas y le construyó una pequeña casa en el jardín.

“Mis compañeros de casa se sintieron bastante aliviados cuando se mudó al recinto exterior, pero apenas dormí la primera noche. Cada hora más o menos me levantaba para ver cómo estaba. No podía escucharla y no podía verla. Estaba preocupado por ella”, cuenta el joven.

En las imágenes que se hicieron virales en Facebook se puede ver al muchacho junto al animal en todo tipo de situaciones. En una de ellas se ve cómo ambos caminan despreocupadamente por las calles, mientras en otra se aprecia un tierno abrazo entre ambos.

La insólita historia que se hizo viral, luego de ser publicada en Facebook y otras redes sociales, generó toda clase de reacciones y comentarios entre una enorme cantidad de usuarios. La mayoría de ellos elogió el noble gesto del joven al hacer eclosionar el huevo y luego cuidar al ganso.