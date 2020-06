Un profesor dio a conocer en Twitter la vez que ayudó a uno de sus estudiantes a lograr una beca. El alumno había pedido medio punto y el acto que realizó el docente fue aplaudido por miles de usuarios en varias redes sociales. Las imágenes se han vuelto tendencia en los países de México y Estados Unidos.

Millones de jóvenes alrededor del mundo intentan conseguir una buena nota para obtener una beca, que los ayudará en su futuro, por lo que cada punto en los exámenes es fundamental.

En medio de esta situación se encontró un docente español, al que un alumno le pidió que le sumáse 0.5 puntos en su nota para optar por una beca. El profesor no lo dudó y lo hizo.

Profesor es aplaudido por subirle 0.5 puntos a su alumno para que no pierda su beca

En un tuit, el maestro dio a conocer la historia y miles de usuarios lo felicitaron por la gran acción. Su comentario rápidamente se volvió viral y ya cuenta con más de 70 mil “me gusta”.

“Estamos para ayudar, no para joder vidas”, indicó el hombre en la parte final de su tuit. Asimismo, le respondió a uno de los usuarios, quien le indicó que sería criticado: “Medio punto es una insignificancia. Me puedo haber equivocado incluso al corregir. No somos máquinas con capacidad de precisar objetivamente las notas. Y yo, desde luego, no voy a fastidiarle la beca a nadie”, sostuvo.

Aunque muchos usuarios de Twitter, entre ellos docentes, estuvieron de acuerdo con la decisión del sujeto, otros se mostraron en contra.