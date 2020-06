Un astuto perro ha hecho reír a miles de usuarios en TikTok, YouTube y otras redes luego de que se difundiera un video de la hilarante escena que protagonizó junto a uno de sus dueños, cuando este lo llamó para enseñarle ‘el desastre’ que había hecho en su cocina mientras estaba fuera de casa.

El hilarante episodio fue registrado por la dueña del can. Según contó en la descripción, ella y su esposo habían salido de casa por unas horas y cuando llegaron encontraron algunas cosas en el suelo que su perro había tirado, por lo que no dudaron en regañarlo, sin imaginar la curiosa reacción que tendría el can.

El video, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok y YouTube, muestra el gracioso momento en que el perro empieza a caminar muy despacio tras escuchar el furioso llamado de su dueño. Como si supiera la reprimenda que le van a dar, el animal parece dirigirse en ‘cámara lenta’ hacia el hombre, avanzando paso por paso, para tardar su llegada.

“Reno sabe que está en problemas cuando ‘su papá’ lo llama de esa forma. Él realmente sabe que ha hecho algo malo”, escribió la autora del clip viral de TikTok en la descripción del video.

Mira el video viral:

Las imágenes de la insólita reacción del perro no han tardado en hacerse tendencia en las redes sociales, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios. “Jajajaja… Ese perro se parece a mí cuando me robo la comida de la refri y mi mamá me llama para que le diga la verdad”, “es un can muy astuto”, se lee en algunos comentarios que dejaron los internautas luego de ver el video viral.