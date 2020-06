Emotivas escenas. No cabe duda que el cariño que pueden demostrar los perros es infinito. Así lo demostró el protagonista de un reciente video viral de YouTube que ha logrado conmover a miles. El can pensó que su ‘mejor amigo’ había muerto, pues estaba dormido y no despertaba pese a que él trataba de moverlo. La dramática escena se hizo tendencia en diferentes redes sociales.

El video, que ya cuenta con más de 724.000 reproducciones en YouTube, fue publicado por el portal ViralHog, donde señalan que el hecho ocurrió en Brasil, cuando la dueña de ambas mascotas los llevó al veterinario.

Debido al coronavirus, muchos centros de atención para mascotas se encuentran cerrados y, después de que sus perros hayan cometido una travesura, la mujer tenía que buscar dónde tratar a sus canes que se habían tragado unas plumas.

Mira el video viral de YouTube:

Al encontrar a una especialista para ayudarlos, ella tuvo que anestesiar a ambos perros para poder retirar todo lo que había quedado en sus gargantas. Al cabo de unas horas, el pastor alemán logró despertar, pero su compañero aún seguía bajos los efectos sedantes. Esto hizo que Stent, el protagonista de este video, piense lo peor y se eche a llorar.

Al ver que su ‘mejor amigo’ no reaccionaba, pese a hacer de todo para que reacciones, entró en una profunda tristeza y colocó su cabeza sobre el lomo de su compañero, mientras no dejaba de llorar desconsoladamente.

A su turno, su dueña y la veterinaria trataban de hacerle entender que el pequeño perro no estaba muerto, solo dormido. Pero Stent no entendía y continuaba derramando lágrimas. La escena quedó registrada en un emotivo video que tocó el corazón de miles en YouTube, sobre todo de quienes se consideran amantes de los animales.

