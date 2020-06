Youtuber ignora a su gato para grabar un video y este se lo arruina atacándola a cada momento [VIDEO]

Una joven youtuber y su gato protagonizaron una curiosa escena que ha generado gran controversia en las redes tras ser difundida en YouTube. Se trata de la agresiva conducta que tuvo el felino mientras la mujer intentaba grabar un video para sus seguidores.

Fue la propia youtuber quien difundió la grabación del singular episodio en las redes, sin imaginar que las imágenes provocarían comentarios divididos entre los internautas. Algunos indicaron que el agresivo comportamiento del felino es parte de “una venganza” contra su dueña, por ignorarlo y no jugar con él, mientras que otros criticaron la mala actitud de la joven con el animal.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube, se observa al gato brincando hacia la youtuber para prenderse de su brazo, impidiéndole continuar con la grabación de su nuevo tutorial. No obstante, lo que llamó la atención de los internautas es la forma en que la mujer trata de sacar al felino para seguir grabando.

En los primeros segundos del clip viral de YouTube, se ve cómo la joven empuja al gato que estaba subido en la mesa, tras ser mordida por este. Si bien la joven lo toma como un juego, los usuarios criticaron el hecho de que lo haya sacado de esa forma.

Pero eso no es todo, al ser interrumpida por su mascota, la joven intenta grabar un segundo video, pero el felino vuelve a atacarla constantemente, saltando a cada momento cuando ella se aproxima a la cámara para hablar.

Mira el video viral:

“Para, no soy un gato… Este no es momento de juego, vete”, le dice la youtuber al travieso gato, que no deja de brincar hacia ella, buscando llamar su atención.