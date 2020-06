Video causa polémica en YouTube. Un streamer asiático se ha vuelto ‘famoso’ en las redes sociales, luego de que decidiera agarrar unas tijeras y cortar el disco de The Last of Us Part II, esto debido a que el videojuego tendría una ‘trama decepcionante'. La reacción se produjo durante un streaming en vivo a través de Twitch y ha generado todo tipo de reacciones.

La polémica reacción del streamer asiático fue recogida por varios canales de YouTube, uno de ellos fue SKizzleAXE. Según el autor del video, el joven estuvo jugando por más de seis horas The Last of Us Part II y desde el inicio mostró su cara de descontento.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 190.000 reproducciones en YouTube, el streamer se cansa de la trama y decide coger una tijera y cortar en dos su disco de The Last of Us Part II, lo que sorprendió a sus miles de seguidores en Twitch.

¿Por qué The Last of Us Part II está siendo tan criticado? La mayoría de fans no está contento con Naughty Dog y aseguran que el videojuego tiene una historia “terrible”, el desarrollo e inclusión de nuevos personajes es pésimo y el final “decepcionante”.

“Realmente no esperaba una historia tan pobre después de todos estos años. Esperaba que las filtraciones del final no hubieran mostrado todo, pero aunque no lo hicieron, fue peor” son algunos de los comentarios que los jugadores de The Last of Us Part II hicieron en Metacritic.

Pese a que algunos usuarios han destruido el juego de Naughty Dog, portales especializados como Screen Rant, Digital Trends, Game Rant, IGN, VG247, entre otros, le han brindado un puntaje perfecto de 100/100 puntos. ¿Quién tiene la razón? Aquí el tráiler publicado en YouTube.

¿Qué actores darán vida a Joel y Ellie en la serie de HBO?

The Last of us revolucionó el mundo de los videojuegos, gracias a su apartado gráfico y la historia. No obstante, no habría sido lo mismo sin los protagonistas: Joel y Ellie. ¿Podrá su serie live action replicar el éxito? De acuerdo a los fans, el casting será determinante, por lo que muchos nombres de Hollywood están resonando con fuerza en las redes sociales. A continuación, te compartimos la lista con los artistas.

Los candidatos para interpretar a Joel son Hugh Jackman, Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Jeffrey Dean Morgan y Josh Brolin. Las candidatas para interpretar a Ellie: Dafne Keen, Kaitlyn Dever, Ellen Page, Millie Bobby Brown y Sophia Lillis.