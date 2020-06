Te causará asombro y risa al mismo tiempo. A través de TikTok se compartió un gracioso momento que protagonizó una familia peruana. La hija mayor fingió haber recibido una trágica llamada para saber cómo reaccionaría su padre, pero jamás imaginó que al descubrir la broma, su progenitor tendría tal comportamiento que se volvió viral en las redes sociales.

La escena ya es tendencia en las redes sociales de países como México, España y Estados Unidos. La usuaria de TikTok @dulcelili estaba tratando de cumplir uno de los más populares retos virales de la aplicación.

El famoso ‘challenge’ consiste en simular una llamada telefónica en la que se estaría recibiendo una mala noticia, en frente de algún familiar o amigo. “Ay, no. No me digas. No”, es lo que los usuarios deben repetir, acompañado de una voz angustiada.

Así fue como lo realizó la muchacha, frente a su padre y su hermana quienes, tal como se ve en el video viral de TikTok están bastante entretenidos jugando con el celular. Mientras iba sosteniendo su mentira, su papá la observa preocupado por saber qué ocurría y con quién estaba hablando. La hija menor también se acerca a su hermana para saber qué noticia estaba recibiendo.

Pero cuando ella ‘cuelga’ el teléfono, se dan con la sorpresa de que todo se trataba de una pesada broma por parte de la joven. “¿Qué pasó?”, pregunta el hombre. “No me dijo”, le responde la muchacha, quien comienza a soltar carcajadas por haber logrado su cometido.

Mira el video viral de TikTok:

Sin embargo, el ‘chiste’ no fue del agrado de su padre, pues cogió una bolsa de golosinas que tenía cerca y se la lanzó enojado por haberlo asustado. La autora de la broma no paraba de reírse y decidió compartir el video en su cuenta de TikTok para mostrar la reacción de su papá.

Las imágenes no tardaron en volverse tendencia, pues ya cuenta con más de 160.000 reproducciones, además de otros miles de compartidos en las redes sociales.

Joven les hace pesada broma a sus amigos y los asusta en plena videollamada

Desenlace inesperado. Un intrépido hombre, amante de las películas de terror, compartió en Twitter y Facebook el aterrador momento que vivieron sus amigos, cuando decidió jugarles una pesada broma durante una reunión a través de una videollamada por zoom.

El protagonista de este clip viral de Facebook es Rob Savage, un director cinematográfico que, tras participar de la reunión virtual con sus compañeros de trabajo, no tuvo mejor idea que improvisar toda una escena de terror para asustarlos, sin imaginar que estos terminarían por creerse toda la broma, lanzando, incluso, aterradores gritos de miedo por el espeluznante desenlace.

Intenta hacerle una broma a su hermana, pero ella le responde de la manera menos pensada [VIDEO]

Un reciente video viral de TikTok ha logrado despertar cientos de risas entre los usuarios de las redes sociales. Se trata del ‘blooper’ que cometió un joven cuando intentó jugar una pesada broma a su hermana. Ella lo sorprendió con su respuesta y las imágenes se volvieron tendencia en solo cuestión de horas, sobre todo en países como México. España y Estados Unidos.

Tal como se muestra en la grabación subida a TikTok, el muchacho estaba en el balcón de su casa, mientras su hermana se encontraba en el patio realizando sus ejercicios diarios. El autor de la pesada broma llevaba un enorme globo rojo que estaba dispuesto a reventar sobre su familiar.