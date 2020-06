Tierna escena. A través de YouTube se compartió un conmovedor video viral que ha cautivado a miles de usuarios en las redes sociales. Se trata del momento que compartieron una anciana y su perro mientras le daba un baño. La adorable escena no tardó en volverse tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

Las imágenes fueron grabadas en Tailandia y difundidas por el portal Viral Press a través de su canal de YouTube. El clip cuenta con más de 28.000 reproducciones, además de otros miles de compartidos.

Según se aprecia en los primeros segundos del video, una anciana aparece sentada sobre un pequeño banco para poder bañar a su perro de raza golden retriever. El can está dentro de una tina llena de agua y, según se ve en las imágenes, parece estar muy a gusto en su bañera improvisada.

Todo ocurre fuera de la casa de la mujer, según se lee en la descripción del viral de YouTube. Además, dicho portal destaca que la abuela aprovechó el momento del baño de su perro para contarle algunas historias.

Mira el video viral de YouTube:

Sin duda, el video ha logrado conmover a los usuarios de YouTube y otras redes sociales, pues se puede ver en la expresión del can cómo disfruta de este momento junto a su dueña. Al parecer es un familiar de la anciana quien graba toda la escena, para después compartirla en las redes.

Luego de apreciar el clip, miles reaccionaron y no dudaron en expresar sus comentarios. “Eso es el verdadero amor”. “Es como si fuera tu propio hijo”. “Qué adorable abuelita, lo trata como a un nieto”, fueron algunos mensajes que dejaron los internautas sobre esta tierna escena entre una amorosa anciana y su mascota.

