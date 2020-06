Papá intenta tomarse una foto familiar y su perro arruina el momento con graciosa conducta [VIDEO]

Un perro de raza corgi ha hecho reír a miles de usuarios en TikTok, YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video de la divertida escena que protagonizó junto a sus dueños, cuando estos intentaban sacarse una fotografía familiar en el jardín de su casa.

La autora del clip viral, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok, contó que el hombre y sus dos pequeños hijos llevaban varios minutos sonriendo para la postal, pero el travieso can no permitía retratar el momento debido a que entraba constantemente en escena, desviando la atención.

En las imágenes, se observa el gracioso momento en que el can entra y sale corriendo intempestivamente delante del hombre y los dos niños, interrumpiendo la instantánea a cada segundo. La persona que intentaba capturar el momento no pudo evitar reírse de la traviesa conducta de la mascota, mientras que la familia trataba de no desviar su atención manteniéndose inmóviles con la misma pose.

Después de varios intentos, el papá y sus dos hijos se dan por vencidos y dejan a un lado la fotografía para ponerle atención a su mascota.

Mira el video viral:

La hilarante escena no tardó en hacerse tendencia en las redes y generó diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de TikTok. Algunos indicaron que, probablemente, el intrépido can también quería aparecer en la foto familiar, mientras que otros dijeron que quiso ‘vengarse’ de sus propietarios arruinándoles la postal por no incluirlo. “Ese corgi es muy astuto, solo está buscando llamar la atención”, comentó uno de los internautas luego de ver el video viral.