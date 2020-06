Un nuevo reto visual fue publicado en Facebook e inmediatamente miles de usuarios intentaron resolverlo, muchos quedaron frustrados por su intento. El challenge consiste en localizar cuatro candados abiertos en solo 15 segundos. Las imágenes se han vuelto tendencia en México, España y Estados Unidos.

Pese a que muchos países ya no están en cuarentena, miles de usuarios continúan buscando desafíos visuales, debido a su alto grado de dificultad que pone a prueba su atención.

En este nuevo challenge compartido por Noticieros Televisa, es presentada una imagen con varios candados de diversos colores. Lo que deben de hacer los internautas es ubicar a los que están abiertos.

Desliza la imagen compartida en Facebook para ver todas las imágenes Foto: Noticieros Televisa

Ya sabes que son cuatro, ahora debes afinar la vista y localizar uno por uno en muy pocos segundos. Miles lo han intentado y muchos acabaron con fuertes dolores de cabeza en su intento.

Para ayudarte un poco, te daremos una pista: todos los candados abiertos son de diferentes colores, por lo que si encuentras uno de color naranja no intentes buscar otro del mismo color.

La respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido dar con la respuesta o quieres confirmar tu logro. En cualquiera de los casos, esperemos que no hayas hecho trampa.

Hemos extraído las imágenes compartidas en Facebook y están puestas en nuestra galería de arriba. En la cuarta imagen podrás descubrir el reto visual resuelto.