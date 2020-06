Un reciente video viral compartido en YouTube ha dejado atónitos a miles de usuarios de las redes sociales, pues muestra el preciso momento en el que un pulpo logra escapar de unos pescadores que iban a atraparlo por equivocación. La criatura marina encontró una abertura en la embarcación por la que pudo salir. La dramática escena se volvió tendencia en cuestión de horas.

El material audiovisual, que tiene más de 512.000 vistas en YouTube, comienza mostrándonos al pulpo de color rojizo que se mueve en el interior de una embarcación. La criatura marina había sido atrapada por error y los pescadores no sabían cómo regresarla al mar.

Como podrás observar en el video de YouTube, el cefalópodo está muy asustado y trata de escapar de sus captores, quienes no querían hacerle daño y empezaron a grabarlo, al ver que intentaba huir. El pulpo notó una abertura en el bote e intenta meterse.

Aunque al comienzo el autor del video de YouTube pensó que no lo lograría, lo cierto es que el pulpo pudo pasar su cuerpo por aquel agujero y volvió sano y salvo al mar. Las imágenes no tardaron en volverse tendencia en México, España y Estados Unidos.

“Los pulpos son animales muy inteligentes, por eso se pudo escapar”, “Debido a que son invertebrados, es decir, que no tienen huesos, pueden meterse en cualquier lugar”. “Si no lo veo, no lo creo”, estos son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube hicieron en este video viral.

Te dejamos el video publicado en YouTube que ha dejado sin palabras a miles de personas en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que un pulpo se escapa de unos pescadores aprovechando un pequeño agujero en su bote.

Mujer buzo se topa con un pulpo y queda absorta al ver cómo cambia de colores en la noche [VIDEO]

Vía Youtube, un increíble hallazgo se volvió viral en redes sociales cuando una mujer que buceaba en las aguas de la isla de Curaçao, en el mar Caribe, se topó con un maravilloso suceso. Bridget Glynn se dio cuenta que en el fondo del océano un pulpo estaba protagonizando una demostración de cambios de pigmentos, lo que la dejó dama sumamente sorprendida.

El interesante hecho fue captado por Bridget con una cámara subacuática y compartida en Youtube, donde miles de usuarios no podían dejar de alabar lo maravilloso que resultaba ver al cefalópodo cambiar de un color a otro. Por eso, el clip no tardó en volverse tendencia en Estados Unidos, México y España.