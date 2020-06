Por fin llegó la fecha especial en la que se conmemora a papá. A pesar de que el Día del Padre no celebra el mismo día en todo el mundo, en varios países coincide con este domingo 21 de junio, entre ellos Perú, Argentina y México.

Teniendo en cuenta de que aún se viene atravesando un difícil momento a causa de la expansión del coronavirus, no hay excusa para dejar de felicitar a papá por su día a través de un mensaje con palabras emotivas o frases con imágenes que se pueden enviar a través de las redes sociales.

Por ello, a continuación te mostramos una lista con las mejores frases e imágenes por el Día del Padre 2020, para así conmemorar la dedicación y el amor de todos los papás. Estos emotivos mensajes también se lo podrás mandar a tu tío, abuelo y a tu suegro.

Frases e imágenes para dedicar por el Día del Padre

- Y si algún día volviera a nacer, desde ahora le pido a Dios, que seas tú mi padre de nuevo, que seas tú y nadie más.

- No lo presumo con nadie, ni se lo confieso a cualquiera, pero sé que el mejor padre del mundo es el que yo tengo, el que la vida me dio.

- Ser padre es la única profesión en que primero te dan el título y después cursas la carrera. ¡Felicidades por sacar sobresaliente como papá!

- Gracias papá, por apoyarme cuando no podía seguir, por levantarme cuando caía, por darme las fuerzas para triunfar en la vida.

Las mejores frases con imágenes para dedicar por el Día del Padre. (Foto: Difusión)

- Padre, no es justo que haya solo un día en el año dedicado a ti, cuando tú me dedicas a mí los 365 días del año.

- Gracias papá, por ser mi mayor ejemplo y gracias papá por ser mi mejor inspiración.

- Cuando nací Dios me dio un hermoso regalo, me dio como padre al mejor de los hombres: mi papá.

- Gracias papá por todos estos años de sacrificio, de entrega y de pasión.

- Te quiero así bien grande papá y me da seguridad saber que te tengo a mi lado. ¡Felicidades en el Día del Padre!

- Gracias padre por mantener tu puerta siempre abierta para mí a toda hora. Gracias por tu apoyo, por la fortaleza que inculcaste en mí.

Felicitaciones para papá que está en el cielo

En esta fecha tan especial, aquellas personas que perdieron a su padre, también lo recuerdan. Por ello, a continuación seleccionamos algunos de las más conmovedoras frases para dedicar si tu papá está en el cielo.

- Me han pasado muchas cosas que jamás olvidaré, pero de una estoy seguro papá, que por siempre te voy a querer.

- ¡Felicidades, papá! Aunque te fuiste, vives siempre en mí. Estás en mi pensamiento, en mis oraciones y en mi corazón.

- Papá, me enseñaste todo en la vida, menos a vivir sin ti. Te extraño, papá.

- Padre, te extraño mucho, te echo de menos y daría cualquier cosa por volverte a ver. Hoy que no estás aquí es cuando comprendo, cuánta falta me haces y cuánto te quiero.

- Hace un tiempo que no te veo con mis ojos, pero en mi mente y en mi corazón estás igual de presente que siempre.

- Pasaste como una estrella fugaz en nuestras vidas pero tu luz brillara por siempre en nuestros corazones.

- A veces llevo flores a tu tumba, a veces hablo con otros de ti, pero siempre padre mío, te tengo en mi corazón.

- Gracias, papá, por haber sido tantas cosas para mí. Fuiste un maestro exigente, pero tolerante. Fuiste duro y realista, pero humano, Fuiste mi mejor consejero y mi más fiel cómplice. Fuiste de todo, pero ante todo fuiste mi mejor amigo. ¡Felicidades en el Día del Padre!

Mensajes para papá por el Día del Padre

- ¡Feliz Día, Papá! Te agradezco por todas las veces que me viste caer y con una sonrisa me levantaste. Por todas las veces que cuando me sentía sola, te aparecías a mi lado. Gracias a ti hoy soy la persona que algún día quise ser.

- A ti, que eres mi mejor ejemplo, mi mejor amigo, mi mejor maestro, mi mejor médico, mi mejor defensor, mi compañero y el héroe de mis juegos. A ti, padre mío, mi cariño y todo el amor que tengo. ¡Feliz Día del Padre!

- Cada vez que me equivoque me ayudaste, cuando dude me aconsejaste, si me quejabas tú te volvías medicina y siempre que te necesitaba estabas ahí a mi lado. ¡Feliz Día del Padre!

- Papá, tus sabios consejos me han sido de gran ayuda, tus palabras de aliento me motivaron a seguir y lograr mis sueños. Hoy que es tu día solo quiero agradecértelo y decirte que eres un padre genial. ¡Felicidades en el Día del Padre!

- Padre, cuando era pequeña me enseñaste que decir la verdad es lo correcto, por eso hoy te diré la verdad más grande de todas: Que te quiero con toda mi alma y que eres el mejor papá del mundo.

Mensajes del Día del Padre para un amigo

- Feliz Día del Padre a mis amigos. Le deseo a cada uno mucha sabiduría y amor para que lleven a sus hijos por el camino de la excelencia y del bien.

- Espero que este día sea muy especial para ti y que la pases junto a tu hermosa familia. ¡Feliz día del padre querido amigo!

- Te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo, en este Día del Padre y espero que junto a tu familia la pases genial y que tus hijos siempre sean el motor de tu vida.

- Amigo, eres un padre que guía a sus hijos en integridad, verdad y honra. ¡Feliz Día del Padre!

Imágenes del Día del Padre para mi esposo

A continuación, te mostramos las mejores imágenes para que se la puedas dedicar a tu esposo en esta fecha especial que es el Día del Padre.

Las imágenes con frases emotivas para dedicar a tu esposo por el Día del Padre. (Foto: Difusión)

