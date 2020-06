Perro recoge los pedidos de delivery de su dueña a cambio de sus galletas favoritas [VIDEO]

Un curioso video subido a YouTube se ha vuelto viral y ha logrado cautivar a miles de usuarios en las redes sociales. Se trata de un simpático perro que, a cambio de unas galletas, acude hasta la entrada de su casa para recibir todos los pedidos que hace su dueña durante esta cuarentena.

El hecho ocurrió en Tailandia y gracias a las redes sociales, el video llegó hasta países como México, España y Estados Unidos. Además, el clip llegó a ser difundido por el portal Viral Press, donde ya cuenta con más de 63.000 reproducciones.

Tal como se muestra en el viral de YouTube, el can corre hacia las rejas de la entrada de su casa y lleva el paquete hasta las manos de su dueña. Una vez entregado el pedido, recibe muy contento la comida que le ofrece su ama, como forma de ‘pago’ por su trabajo.

Al parecer, no es la única vez que hace esta ‘jugada’, ya que la mujer publicó otro video donde su mascota realiza lo mismo. Tal como ella señaló en sus redes sociales, al verse impedida de salir por la cuarentena, ha recurrido a realizar la mayoría de sus compras por Internet.

Sin embargo, los repartidores solo dejan los pedidos en las rejas de su casa y ya que es un largo patio el que la divide desde la comodidad de su sala, ella recurre a su fiel mascota para que salga a recibir todos sus pedidos.

Mira el video viral de YouTube:

Pero este travieso perro no lo hace solo por obediencia, ya que también pide su recompensa para poder satisfacer a su cuidadora en todo lo que le indica. Es por eso que la mujer, según contó, debe tener listas sus galletas favoritas para dárselas a cambio de que le entregue los productos que ella compra por Internet.

El divertido ‘trueque’ se volvió tendencia en cuestión de horas y miles no han dudado en soltar más de una risa al ver la astucia de este perro. “Es un perro bastante servicial, pero no trabaja gratis, menos cuando me hace un favor”, señaló la joven dueña del can que se ha vuelto popular en YouTube y otras redes sociales.