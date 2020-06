Muchos usuarios de las redes sociales recordaron la importancia de medir las consecuencias de sus actos tras ver un video en el cual un hombre aparecía lanzándole piedras a un automóvil, solo para ser embestido segundos después por el mismo vehículo. El impactante material se hizo viral en muy poco tiempo.

Se desconoce la mayoría de detalles sobre este incidente, excepto que ocurrió en una calle de Chicago, Illinois (Estados Unidos). Las imágenes muestran a un sujeto parado en una de las veredas, arrojando una piedra a uno de los varios automóviles que transitaban por el lado opuesto de la vía.

No conforme con esto, el mismo individuo lanza otra piedra contra el mismo Ford plateado luego que este avanzara unos metros en la autopista. No se sabe por qué motivo se le ocurrió al hombre arrojar estos objetos, ni tampoco la razón de su fijación con ese vehículo en particular.

Lo que si quedó claro fue que el conductor del carro decidió responder a las agresiones, por lo que una vuelta con su vehículo para cruzar al otro lado de la pista. Una vez allí, el automovilista se subió a la vereda y aceleró hasta golpear al sujeto que lanzaba las piedras.

Las imágenes muestran al individuo volando por los aires tras recibir el fuerte impacto del coche, pese a que trató de esquivarlo como pudo. No obstante, el sujeto logra pararse y caminar luego del incidente, aunque no sin exhibir cierto dolor.

El video se hizo viral en redes sociales como Facebook, donde obtuvo más de tres mil reacciones, la mayoría del tipo “Me divierte”, además de gran cantidad de comentarios burlándose del sujeto atropellado y señalando la existencia del karma.