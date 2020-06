Una perra abandonada, con poco tiempo de haber dado a luz a seis cachorros, ha conmovido a más de uno en YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video en el que aparece llevando a una mujer hasta la guarida de sus críos para ‘pedirle’ ayuda.

Según indicó la autora del video, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube, ella estuvo alimentando a la perra por varios días tras encontrarla perdida, deambulando por las calles de Nakhon Pathom, en el centro de Tailandia, sin imaginar que esta acababa de ser madre de varios cachorros y los tenía refugiados en medio de un bosque.

En el clip viral de YouTube, se observa el curioso momento en que el animal guía a la mujer hasta el lugar donde tiene a sus hijos recién nacidos. Con ayuda de una gruesa rama que sostiene en la trompa, la perra le va indicando el camino mientras ella la sigue detrás, grabando el recorrido con su celular.

Tras adentrarse en el bosque, entre varias ramas secas de árboles, la perra, finalmente, muestra el lugar donde tiene a sus cachorros, sorprendiendo enormemente a la mujer, quien no deja de registrar la emotiva escena.

La autora de la grabación cree que su “amiga canina” fue abandonada hace varias semanas en medio de fuertes lluvias en la ciudad, por lo que fue hasta el bosque en busca de un lugar mejor para proteger a sus cachorros.

Mira el video viral:

“Afortunadamente, me encontró y al convertirme en su amiga, luego de haberla alimentado por varios días, me llevó hasta la guarida de sus cachorros. Quizá buscando que yo también los ayude a ellos. Un gran ejemplo de amor de madre”, comentó la autora del video, que no ha tardado en hacerse tendencia en YouTube, generando diversas reacciones y comentarios.