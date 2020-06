Captain es un perro de Detroit (Estados Unidos) rescatado del hambre y del abandono. Los encargados del refugio que lo alberga se han esmerado por atender todas sus necesidades; no obstante, no han evitado que el can siga durmiendo todas las noches en una caja de cartón. La historia se hizo viral y conmovió a miles de personas en las redes sociales.

La fundadora del refugio Detroit Dog Rescue, Kristina Millman-Rinaldi, relata que el can fue hallado mientras buscaba comida en las calles. Estaba enfermo y tenía puesto un collar rojo. Los rescatistas lo llevaron a su albergue, donde se le dio atención médica y varios otros cuidados.

Pero un detalle llamó la atención de los cuidadores: el perro solo quería dormir en una caja de cartón. “Esta, o cualquier caja del tamaño disponible en el momento, es la única manera en que dormirá, porque es la única forma en la que ha dormido para sentirse seguro”, escribió Kristina en una publicación de Facebook.

O, al menos, es lo más cercano a una explicación que han podido dar desde el albergue.

El can ha mejorado su salud desde que fue encontrado. Foto: Detroit Dog Rescue / Facebook.

Captain, como lo llamaron, mejoró su salud con los días y comenzó a jugar con otros perros. “Él haría lo que sea por una cucharada de mantequilla de maní, tiene el mejor meneo de cola y ama mostrar sus trucos. Pese a todo lo que ha pasado, es muy dulce”, comentó la cuidadora al portal The Dodo.

Captain dentro de su cama preferida. Foto: Detroit Dog Rescue / Facebook.

“No podemos cambiar su pasado. No puedo borrar todos esos recuerdos, pero como equipo, podemos darles un futuro”, escribió la agrupación, invitando a las personas a adoptar perros.

La publicación incluye fotografías del tierno animal, las cuales ilustran una historia que se convirtió en viral al robar los corazones de los usuarios de las redes sociales.