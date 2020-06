Niños sorprenden a su abuela por su cumpleaños en medio de la cuarentena [VIDEO]

Escena conmovió a miles en YouTube. Tres niños se han robado el corazón de miles en las redes sociales al protagonizar un cautivador video en donde se ve cómo sorprenden a su abuela en su cumpleaños. Con carteles en mano, le cantaron “Happy birthday” desde la puerta de su casa, respetando el distanciamiento social por el coronavirus. Las imágenes se hicieron tendencia en cuestión de horas.

El video fue grabado en Estados Unidos, pero gracias a las redes sociales, llegó hasta usuarios de México, España, entre otros. El clip fue compartido por el portal de YouTube ViralHog, y ya cuenta con más de 9.400 reproducciones.

Según contó la hija de la cumpleañera, su madre fue diagnosticada hace un par de semanas con esclerosis múltiple y el tratamiento que ha recibido afectó su sistema inmunológico. Esto, sumado a la llegada de la COVID-19, impidió que esté cerca de sus queridos nietos.

Sin embargo, los pequeños no quisieron dejar de celebrar con su abuela en su día especial y optaron por realizar una peculiar ‘fiesta’ en la puerta de su casa, respetando la distancia social. En el video de YouTube se puede ver cómo la mujer abre su puerta luego de escuchar que alguien entonaba la canción de cumpleaños. Así, se dio con la sorpresa que se trataba de sus nietos.

Los pequeños llevaban puestas sus mascarillas, guantes y los separaba una distancia de más de un metro. Todos llevaban una pancarta hecha por ellos mismo, donde habían colocado tiernos mensajes para su abuelita.

La anciana no pudo contener su emoción y derramó algunas lágrimas. Pese a no poder acercarse a recibir un abrazo de los niños, les agradeció desde su puerta por el gran gesto. El más pequeño de sus nietos, de tan solo 5 años, se mostraba triste pues no entendía por qué no podía darle un beso a su abuela, señaló su madre en las redes sociales.

La emotiva sorpresa ha logrado conmover a miles de usuarios en YouTube, quienes dejaron tiernos mensajes para la abuela y los niños sobre la publicación que ya es viral en varias partes del mundo.