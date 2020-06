Intenta subirse a un simulador de realidad virtual, pero todo acaba de la peor manera [VIDEO]

Estallarás de risa. Un divertido video subido a TikTok se ha vuelto viral y causó que miles de usuarios no paren de reír. Se trata del preciso momento en el que una joven de nacionalidad peruana se sube por primera vez a un simulador de montaña rusa. Todo iba bien hasta que el miedo se apoderó de ella. La cómica escena se hizo tendencia en cuestión de horas.

La hermana de la muchacha la grababa mientras disfrutaba del nuevo juego que habían comprado en casa para divertirse durante la cuarentena, pero grande fue su sorpresa al ver que su hermana no pudo soportar el terror a las ‘alturas’ del aparato.

Los simuladores de realidad virtual les otorgan a las personas la sensación de estar viviendo una escena real, como si se trata de su propio entorno. En este caso, la impresión de estar en el asiento de una montaña rusa y vivir la adrenalina del juego mecánico. Sin embargo, esta sensación parece haber sido demasiada para la joven, pues no soportó el pánico.

“Ay no, está muy fuerte”, se escucha decir a la chica, para luego no dejar de gritar, pues tal como se aprecia en la pantalla, estaba a punto de descender desde una gran altura. Su madre corre a socorrerla, pues no paraba de gritar por el miedo.

Mira el video viral de TikTok:

La mujer le pide a su hija que se baje del juego, mientras la hermana mayor no para de grabar a la muchacha en su temerosa reacción. Decidió subir el video a su cuenta de TikTok, sin imaginar que se volvería viral.

Miles de internautas no dejaron pasar desapercibido este hecho y se animaron a compartir el video en sus redes sociales. El clip de TikTok ha acumulado más 197.000 reproducciones y otros cientos de divertidos comentarios.