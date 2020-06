Risas aseguradas. Una mamá se ha vuelto ‘famosa’ en TikTok y otras redes sociales, debido a que no dudó en interrumpir la clase virtual de su hijo para regañarle por no haber limpiado su habitación. La mujer fue muy educada, ya que antes de reprender al muchacho le pidió permiso al profesor, quien no se hizo problemas. El video viral se volvió tendencia en México, España, Estados Unidos, entre otros países. ¿Lo viste? Aquí te lo dejamos.

El material audiovisual, publicado en TikTok por el usuario ‘santijirey’, busca hacer una parodia de las graciosas anécdotas que viven algunos estudiantes durante sus clases virtuales, las cuales se han implementado en diversas partes del mundo para frenar el avance del coronavirus.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 560.000 reproducciones en TikTok, el joven se encuentra muy tranquilo en su clase virtual cuando de pronto aparece su mamá para reprenderlo por no haber limpiado su habitación.

El muchacho se avergüenza por la situación y le pide a su mamá que se vaya, sin imaginar que ella le hablaría al profesor para pedirle, de forma muy educada, unos minutos para que su hijo termine de hacer sus quehaceres.

“Buenos días profe, si me permite. Mire, lo que pasa es que estoy barriendo y como este me dejó todo el tiradero de ropa en su cuarto”, se puede escuchar decir a la madre, quien al tener la aprobación del docente decide llevar a su hijo muy enojada para que arregle su habitación.

El video publicado por este joven en TikTok se ha vuelto tendencia en las redes sociales y ha sido compartido por miles de usuarios de diversas partes del mundo como México, España y Estados Unidos. ¿Ya lo viste? Aquí te lo dejamos.

Madre protagoniza divertida escena para ayudar a su hija con su exposición durante clase virtual

El video publicado en TikTok se ha convertido en tendencia en varias redes sociales de México, España y Estados Unidos. El gracioso episodio fue registrado por el esposo de la mujer, quien se percató de la graciosa escena, de forma accidental, y no dudo en grabarla con su celular para compartirla a través de sus redes sociales.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok, se observa a la mujer echada boca abajo al costado de la silla de la niña, mientras la pequeña muestra algunos papeles a través de la pantalla del celular por el que está conectada con su profesor y sus compañeros de clase.