Un travieso perro protagonizó un divertido episodio que ha causado sensación en las redes tras ser difundido en TikTok y YouTube. Se trata de la peculiar intervención que tuvo el can durante una sesión de entrenamiento de un grupo de cadetes, en Yala, al sur de Tailandia. Un policía grabó el divertido momento y lo compartió en sus redes.

Según indicó Supawich Tekhapan, autor del video, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok, los jóvenes integrantes de la academia de policías hacían algunos abdominales durante su entrenamiento matutino, cuando el intrépido can entró a la sesión y se trepó en la espalda de uno de ellos, buscando llamar su atención.

El clip viral de TikTok muestra el gracioso momento en que el can se sube a la espalda de uno de los jóvenes y coloca sus patas delanteras en sus hombros mientras este hacía una serie de planchas. La peculiar aparición del can distrajo rápidamente a los demás cadetes, quienes desviaron su atención hacia su compañero y no pudieron evitar reírse por la graciosa conducta del animal.

El policía que registró el gracioso episodio contó que el travieso perro se llama Mhoo Toon y es muy querido por los miembros de la academia de policías, que lo han adoptado como su nueva mascota. “¡Mhoo Toon siempre se une a nuestras sesiones. Todos creemos que al perro le encanta hacer ejercicio con nosotros. Los cadetes disfrutan jugando con él”, comentó.

Mira el video viral:

Las imágenes de la divertida escena no tardaron en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones por parte de los usuarios de TikTok y YouTube.