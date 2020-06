“El ladrón más torpe de la historia”. Así lo calificaron varios usuarios de TikTok, YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video del peculiar episodio que protagonizó un joven, tras robar un paquete de sus vecinos, quien cubrió su rostro para no ser descubierto, sin contar que una cámara de vigilancia acabaría registrando su delito.

Según indicó el autor del video, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok, no era la primera vez que el hombre robaba paquetes. Varios residentes del lugar ya habían reportado la pérdida de sus entregas de delivery, por lo que uno de los vecinos decidió colocar una cámara de vigilancia en la puerta de su casa para descubrir al culpable.

Así sucedió, pero no imaginaron que el delincuente caería tan rápido por una torpe ocurrencia. Y es que, como se ve en el clip viral de TikTok, el sujeto no tuvo mejor idea que taparse el rostro con su mismo polo para que nadie pudiera identificarlo, mientras se llevaba un paquete de sus vecinos. No obstante, el despistado ladrón, no contó con que una cámara de vigilancia ya lo había captado.

En las imágenes, se observa el momento en que el joven llega a su casa con su perro y se da cuenta de que habían dejado un paquete en la puerta de la vivienda de sus vecinos. Segundos después, aparece con la cara cubierta con su propio polo, acercándose a la pertenencia ajena para llevársela rápidamente, sin percatarse de la cámara que lo estaba grabando.

Mira el video viral:

La grabación del curioso suceso no tardó en hacerse tendencia en las redes al generar diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de TikTok y YouTube, quienes se burlaron del delincuente.