Parodia es tendencia en YouTube. Una joven de nacionalidad peruana se ha vuelto ‘famosa’ en las redes sociales, luego de que publicara en TikTok un video viral que la muestra tratando de grabar un tutorial de belleza que no pudo concretarse por culpa de un vendedor de choclos. Debido a su cómico desenlace, las imágenes se volviera tendencia en varios países como México, España, Estados Unidos, entre otros. ¿Pudiste verlas? Aquí te las dejamos.

Alejandra de la Fe es una joven que suele compartir parodias en TikTok, en la última de ellas la vemos intentando enseñar sus conocimientos para tener un bonito cabello; sin embargo, no podía completar su tutorial, ya que cada vez que mencionaba algo, un vendedor la interrumpía.

“Hoy les voy a mostrar cómo me defino el cabello. Esta parte ya me la definí, pero esta parte no, ya que se ve más pajosa. Ahora les voy a mostrar cómo se hace”, se puede escuchar decir a la joven peruana en su video que se volvió un éxito en TikTok y YouTube.

Antes de que revelara sus secretos, la joven fue interrumpida por este vendedor de choclos. Aunque quiso retomar el video, el ambulante no le permitía grabar, lo que provocó la risa de miles de personas en TikTok, YouTube y otras redes sociales.

La parodia de la joven es tan divertida que no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, ya que fue compartida por usuarios de diferentes partes del mundo como España, Estados Unidos, México, entre otros países.

Si te gustó esta graciosa parodia y deseas seguir a la joven, entonces lo único que tendrás que hacer es entrar a este enlace, donde podrás acceder a su perfil oficial. Aquí te dejamos el video viral que causa sensación en TikTok y YouTube.

Peruana es la nueva ‘estrella’ de TikTok por recrear a personajes de Al fondo hay sitio

Tiene mucho talento. Una joven peruana que es fanática de ‘Al fondo hay sitio’ ha ganado miles de seguidores en TikTok, YouTube y otras redes sociales, luego de que compartiera un gracioso video viral donde la vemos encarnando a varios personajes de esta popular serie. La chica jamás imaginó que su trabajo daría la vuelta al mundo, ya que se volvió tendencia en varios países.

Diana Medina, como se llama esta joven, tiene más de 19.000 seguidores en su cuenta de TikTok. En la actualidad, la ‘tiktoker’ aprovecha la cuarentena para subir todo tipo de parodias en esta plataforma; la que ha tenido más éxito es la de Al fondo hay sitio. Aquí el video de YouTube.