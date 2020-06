Perro ‘ayuda’ a bebé poniéndose como ‘banquito’ para que alcance el refrigerador [VIDEO]

Una tierna bebé y el perro de sus padres han causado gran asombro entre los usuarios de Facebook y otras redes sociales, pues su mamá los captó en una graciosa escena. La menor quería alcanzar a abrir el refrigerador y ver qué había de comida, pero al ser tan pequeña, el can se colocó como un banco para que se pare sobre él y puede llegar a la puerta.

La mujer no dudó en grabarlos y compartió las imágenes en Facebook, pero no imaginó que estas se harían virales, llegando a diferentes redes sociales, sobre todo en países como México, España y Estados Unidos, donde los usuarios no han dejado de compartir el video.

El portal Ciudad Magazine, a través de su página de Facebook, difundió el video original que ya ha acumulado más de 277.000 reproducciones, además de casi 2.000 compartido, convirtiéndolo en uno de los virales más vistos de las últimas semanas.

Miles de internautas quedaron conmovidos, pues el perro de la familia, tal como vemos en el video viral de Facebook, luce muy tranquilo mientras el bebé se posa sobre él.

Algo que llamó mucho la atención de los usuarios fue la curiosa actitud del perro, pues espera pacientemente a que el bebé esté bien sujeto para abandonar la escena y dejarlo solo para que pueda coger lo que desee del refrigerador. Mientras tanto, la mamá de la bebé atina a reír sobre la acción de su mascota.

Mira el video original de Facebook:

“Cuánta ternura y que amable el cachorrito”, dijo una usuaria de Facebook sobre el video. Sin embargo, algunos internautas no dudaron en mostrar su molestia, pues hubo quienes señalaron que esto podría tratarse de un tipo de maltrato animal.