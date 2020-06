Puno: Entre lágrimas, extranjero se arrepiente de vender droga al ser detenido en Juliaca [VIDEO]

Un extranjero protagonizó una peculiar escena al llorar efusivamente cuando la Policía lo detuvo. Al parecer, estaba por vender marihuana junto a otros dos sujetos, en las calles de Juliaca, provincia de San Román, Puno.

Efectivos de la Policía los intervino en un inmueble de la urbanización La Rinconada. Al interior se encontraba el argentino Carlos Gonzalo (29) y los venezolanos Maykel Rivera (18) y Neykar Zerpa (19). Los tres poseían droga, por lo que quedaron detenidos.

En la patrulla policial, uno de ellos comenzó a llorar indicando que la sustancia ilícita le pertenece a otro sujeto que lo contrataba por entregar el paquete. Dijo que todo lo hacía por necesidad y se mostraba arrepentido.

“Yo no quería hacer esto amigo, en serio”. “Te digo la pura verdad”, son algunas de las frases que soltó el extranjero en su defensa. Luego de romper en llanto manifestó que parte de la marihuana era para su consumo, mas no para la venta. “Sí he fumado, pero no soy un vicioso", agregó.

En otro momento, el joven detalló que el dueño de la droga le indicó que debía entregar la sustancia a cambio de 280 soles. Él y sus dos acompañantes quedaron bajo custodia policial en la Unidad Antidrogas de la Policía Nacional.

Trascendió que los tres extranjeros serán investigados por los presuntos delitos contra la salud pública y contra el patrimonio. El Ministerio Público de San Román está a cargo del caso.