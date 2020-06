‘Lady Pizza’: ¿quién es la enfurecida mujer que se ha convertido en tendencia de Twitter? [VIDEO]

Este lunes 8 de junio una nueva mujer se sumó a la lista de personas en Twitter llamadas ‘Lady’, y se convirtió en tendencia debido a su actitud violenta en un conocido local de pizzas en Naucalpan, México, por lo cual fue bautizada como ‘Lady Pizza’.

Hasta el momento no se conoce la identidad de la agresora, pero luego de que los cibernautas vieran las imágenes de su condenable accionar frente a los trabajadores de la pizzería Little Caesars, han solicitado a las autoridades su pronta identificación para que reciba la sanción correspondiente.

PUEDES VER Miss Bolivia denuncia violencia de género con impactantes fotos en sus redes sociales

Del mismo modo, han instado a la pizzería a tomar acciones legales contra la furibunda clienta. Varios de los usuarios de Twitter felicitaron la actitud de los involucrados en el escándalo, pues en todo momento guardaron la calma.

¿Quién es Lady Pizza?

‘Lady Pizza’ es una desconocida mujer que se volvió viral en Twitter luego de gritar, agredir y amenazar a los colaboradores de la pizzería Little Caesars porque ellos no querían entregarle su pedido, ya que estaba ingresando a la tienda sin tapabocas ni los protocolos de protección respectivos.

La enfurecida mujer golpeó el mostrador de Little Caesars. (Foto: El Fildeo)

¿Por qué Lady Pizza se volvió tendencia en Twitter?

Lady Pizza se volvió tendencia en Twitter por un video grabado por los testigos del bochornoso momento, en donde se puede ver y oír a la mujer perder los papeles frente a la negativa de los empleados para entregarle su pizza.

Al no estar usando el tapabocas, el guardia de la tienda no quiso dejarla ingresar, por lo cual ella no dudó en sortear la entrada del establecimiento en dirección hacia la barra de despachos, para exigir que le dieran su orden por la cual previamente ya había pagado.

¿Qué hizo Lady Pizza en Little Caesars?

La mujer lanzó muchos improperios a los trabajadores y los trató de manera despectiva y amenazante. “¿Tienes mi pizza o no? ¿No? ¿Seguro?”, dijo ‘Lady Pizza’, y a esto también le añadió varias groserías, mientras lanzaba agresivamente a los meseros objetos que estaban en el mostrador.

El vigilante intentó acercarse para calmar a la exaltada clienta y aunque no llega a tocarla, ‘Lady Pizza’ le propinó un duro golpe cerca de la barbilla. No contenta con la agresión física, le advierte al guardia: “¿Quieres ver cómo le hablo a mi banda y ahorita llegan y los rafaguean?”.

En el video viral que dura dos minutos y medio se observa cómo la mujer hace lo que quiere con todos los presentes, y esto causó la indignación de los cibernautas, que no se demoraron en llamarla #LadyPizza y repostear el clip haciendo críticas. Finalmente la mujer abandonó el establecimiento, no sin antes volver a amenazar a uno de los meseros, diciendo: “¡Dame mi pizza! ¿No? Ya te vi y sé que trabajas aquí”.