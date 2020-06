Te burlarás al verlo. Un perro travieso ha hecho reír a miles de usuarios de Facebook tras protagonizar una ocurrente escena. ¿Qué ocurrió? Una cámara de seguridad registró el momento en que el cachorro decidió defecar en el lugar menos pensado, mientras su dueña hacía la limpieza de su casa en México. Para conocer más detalles, en esta nota te compartimos el graciosos video viral.

El video, que tiene más de un millón de reproducciones en Facebook y otras redes sociales, captó el momento en que una joven hacía la limpieza de una sala, sin sospechar que su mascota haría de las suyas. El animal sorprendió a todos con su ocurrente reacción.

Tal como se puede ver en el video viral, el cachorro al percatarse que la mujer hacía la limpieza de la casa decidió defecar dentro del balde que contenía lejía. “Yo me ocupaba de la limpieza cuando Hank (nombre del cachorro) se ocupó en el peor lugar", comentó dueña del animal.

Miles de usuarios de diversos países como México, Estados Unidos, España y otros más, se burlaron al ver la escena en que el perro sabueso huyó despavorido luego de cometer su travesura.

“Pagaría un buen dinero para que alguien entrene a mi perro para hacer eso”, “ese animal es muy inteligente”, “yo quiero a ese cachorro”, “muy bien entrenado”, fueron algunos de los comentarios que se lee en la publicación que ha causado gran sensación en Facebook y otras redes sociales.

