Enorme perro hace de todo para poder entrar en la pequeña maleta de su dueño [VIDEO]

En Facebook y otras redes sociales se hizo viral un video que tiene como protagonista a un perro de gran tamaño tratando de entrar en el bolso de mano de su dueño. El joven lo captó mientras intentaba meterse a su maleta y no dudó en grabarlo para compartirlo en sus redes. La cómica escena se hizo tendencia en cuestión de horas.

En las redes sociales uno se puede topar con los videos más divertidos sobre mascotas. Los perros suelen ser los autores de divertidas escenas que se vuelven viral y este can no fue la excepción, pues hizo de todo para entrar en el bolso de su dueño para no separarse de él.

El joven señaló en su cuenta de Facebook que se encontraba alistando sus cosas para salir de casa, pero se vio interrumpido por su perro. Al parecer, la mascota no quería alejarse de su dueño y pretendía, a toda costa, entrar en un pequeño bolso de mano para que lo lleve junto con él.

Muchos quedaron sorprendidos y al mismo tiempo conmovidos con la escena, pues el perro ha demostrado cuán importante es su amo para él. “Mi perro Jaice trata de meterse en el bolso que uso para llevar mis cosas de aseo. No dejaba que me fuera”, dijo el dueño de la traviesa mascota.

Mira aquí el video viral de Facebook:

El clip de Facebook cuenta con más de 21.000 reproducciones y otros cientos de comentarios que dejan ver la emoción de los internautas ante las imágenes. “Pobre, no quería quedarse solo”. “Hace de todo por ir al lado de su dueño, eso es fidelidad”, dijeron algunos usuarios.

Por otro lado, hubo quienes tomaron de manera cómica el fallido intento de este can por tratar de entrar en un espacio tan reducido para su tamaño. Sea cual sea el motivo, este perro ha logrado cautivar a miles en Facebook y otras redes sociales.