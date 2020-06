Gracias al periodo de aislamiento social obligatorio, TikTok se ha convertido en una de las redes sociales preferidas por parte de los usuarios. Esta aplicación le permite a miles de personas crear y compartir videos de corta duración, haciendo explotar la creatividad de cada uno.

Así, múltiples 'challenges’ o retos se han popularizado en la plataforma, siendo el Wipe it down challenge el más reciente. Este desafío consiste en limpiar un espejo al son de la canción Wipe it Down del artista BMW KENNY. Luego de la tercera pasada, quien graba el video aparecerá transformado en alguien completamente diferente.

De acuerdo con el sitio web especializado Know Your Meme, este ‘challenge’ inició gracias a la TikToker @rominagafur el 26 de abril de este año. En esa ocasión, el reto inició con el tema The Box de Roddy Rich. Poco más de un mes después, Wipe it down traspasó las barreras de TikTok y ya ha llegado a otras redes sociales.

Mira aquí el #wipeitdownchallenge de Will Smith

El hashtag #wipeitdown acumula hasta ahora más de 6.400 millones de vistas en la plataforma gracias a su viralización y ha alcanzado incluso a más de una celebridad. Entre los usuarios más conocidos que se sumaron a la tendencia se encuentran el cantante Jason Derulo, quien de un momento a otro se transforma en el superhéroe de Marvel Spider-Man, y el actor Will Smith, quien hizo alusión a una icónica escena de Hombres de negro, una de sus películas más recordadas.

Mira aquí el #wipeitdownchallenge de Jason Derulo

Ambos videos cuentan con decenas de miles de reproducciones cada uno y han servido de inspiración para otros TikTokers para que también graben su propio Wipe it down challenge.