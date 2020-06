Una intrépida niña se ha ganado la admiración de varios usuarios en TikTok, Twitter y otras redes, luego de protagonizar un video que ha dado la vuelta al mundo durante las últimas horas. Se trata del peculiar sermón que la menor le dio a su tío, luego de que este llegara a casa e intentara abrazarla para saludarla.

El singular episodio fue registrado por algunos familiares de la pequeña, quienes quedaron sorprendidos con la astuta respuesta de la menor cuando su tío le preguntó por qué no le daba un abrazo de bienvenida.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok, se observa el preciso momento en que la niña se corre de su tío, al ver que este se acercaba a ella con los brazos abiertos para darle un abrazo. “¡Adri, no me has saludado!”, se le escucha decir al joven mientras camina hacia la menor. No obstante, corre rápidamente para tomar distancia y advertirle que llega de calle.

“Cuando alguien viene de la calle, nadie puede tocar a uno”, le increpa la pequeña al joven, para luego hacerle recordar que, si viene de afuera, debe bañarse, lavarse las manos y dar cualquier muestra de cariño, pero desde lejos; recomendaciones básicas para evitar un posible contagio del coronavirus.

Mira el video viral:

La escena que protagonizó la niña no tardó en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de TikTok y Twitter. Los internautas compartieron las imágenes, destacando la responsable conducta de la pequeña, y calificándola como un ejemplo para todos.