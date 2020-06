Repartidor encuentra a perro desnutrido, lo adopta para sanarlo y ahora luce diferente [FOTOS]

Gran conmoción en miles de usuarios de Facebook es lo que ha provocado las imágenes de un perro desnutrido en Estados Unidos. Un repartidor de paquetes compartió en las redes sociales el deplorable aspecto en que encontró a un gran danés deambulando por las calles.

“Solo estaba acostado allí. Sabía que si ese perro no moría de hambre, iba a morir por el clima. No quería tener una confrontación, pero no podía dejarlo", mencionó Gavin Crowsley, repartidor para UPS y autor de las imágenes virales de Facebook.

El hombre se conmovió al encontrar al gran danés en deplorables condiciones mientras llevaba un pedido a Indiana, lo adoptó y lo llamó Phoenix. Luego de meses de recuperación, el animal se volvió ‘famoso’ en Facebook y TikTok tras aparecer completamente distinto.

Hoy, el can luce fuerte, sano y trabaja como mascota de terapia, según lo indicó Crowsley en la publicación que compartió en sus redes sociales. “Los animales necesitan ser amados. No es posible que aún existan personas que no tienen corazón”, expresó el hombre.

Tal como se puede ver en las imágenes del viral de Facebook, el gran danés ganó el doble de peso. Su nuevo dueño comentó que Phoenix presenta dificultad en su vista y sordera, debido a la desnutrición.

Si quieres ver el nuevo aspecto del cachorro que fue rescatado de la calle, te invitamos a revisar nuestra galería de fotos, que contiene imágenes del viral de Facebook. Desliza hacia la izquierda para ver las capturas.